14 yaşındaki çocuktan insanlık dersi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 17:52
14 yaşındaki çocuktan insanlık dersi

merkez’e bağlı Yeşilgölcük kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Hilmi Karaman yolda bulduğu 11 ı Yeşilgölcük Belediyesine teslim ederek, insanlık dersi verdi.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, 14 yaşındaki Hilmi Karaman'a göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Başkan Şengül, "Kasabamız halkından Bülent Karaman'ın 14 yaşındaki oğlu Hilmi Karaman yolda bulduğu 11 adet ı belediyemize getirerek bizlere insanlık dersi verdi. Kendisine örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Hilmi Karaman'ın yolda bularak belediyeye teslim ettiği 11 çeyrek altının, yeni düğün yapan Ahmet Karsak'a ait olduğu öğrenildi. Ahmet Karsak'a altınları teslim edildi.

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14 yaşındaki çocuktan insanlık dersi
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