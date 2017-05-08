31 yıllık su hasreti sona erdi

Adıyaman merkeze bağlı İndere köyünde, 1986'da meydana gelen Sürgü merkezli depremin ardından, içme suyu kaynağındaki sular çekildi. 31 yıldır evlerine kovalarla ve tankerlerle su taşıyan köylüler, yıllarca su sorununu çözmeye çalıştı. Civar köylerde yaşayan genç kızlar bile, taliplilerine "Burada su yok, şehre yerleşeceksek evlenirim" diye şart koşuyordu. İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından son 3 yıldan beri 9, köylüler tarafından da 3 kez su için sondaj yapıldı. Ancak yine su bulunamadı. Son olarak özel bir şirket tarafından vurulan sondajda ise saniyede 2 litre akan su bulundu. Sondaj kuyusundan çıkan içme suyu ile evlerdeki musluklardan su akmaya başladı. 31 yıl sonra suya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan mezra sakinleri, duygularını şu sözlerle dile getirdi:Eskiden her evin önünde bir su tankeri vardı. Tanker suyu kullanmaktan hepimiz uyuz olmuştuk. Misafirimize bir bardak çay ikram ederken bile düşünüyorduk. Şimdi evlerimizdeki musluklardan su akmaya başladı. Şu an bütün köylü temizlik yapıyor. Allah devletimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a zeval vermesin.Su yoksa hayatda yok. Gençlerimizin birçoğu su sıkıntısı yüzünden şehre taşındı. 70 hanede 950 kişiydik. Bu sayı şimdi 20 hanede 250 kişiye düştü. Su geldi. Gelinlerimiz de köye dönecek."Güneş enerjisi sistemimiz, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz var ama kullanamıyorduk. Gelinlerimiz 'elde bulaşık ve çamaşır yıkatırlar' diye yanımıza bile gelmek istemiyorlardı. Su geldi, herkesin keyfi yerine geldi. Allah devletimizden razı olsun.""Her gün kovalarla en az 5 kez su taşıyorduk. Çocuklarımızla evlenen gelinlerimiz su sıkıntısından dayanamayıp şehre kaçtı."Su bize yeniden hayat verdi. Artık ölsem de gözüm açık gitmez. En azından cenazemizi yıkayabilecekleri bir suya kavuştuk.Burada herkes akraba ama zaman zaman su yüzünden tartışıyorduk. Artık tartışmalar bitti.