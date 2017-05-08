Alkol yasağı eylemi pahalıya maloldu

Antalya Valiliği'nin 27 Nisan'da duyurduğu içki yasağı turizm kenti Antalya'da çeşitli tepkileri de beraberinde getirmişti. Bu yasağı protesto etmek isteyen yaklaşık yaklaşık 50 kişilik grup genç ise sosyal medya üzerinden 'Bira içiyoruz' etkinliği adı altında örgütlenerek, Kaleiçi amfi tiyatroda bir araya gelmişti. Ellerinde bira ve gitar eşliğinde alkol alıp, şarkı söyleyen gençleri polis ilk olarak uyarıda bulundu. Gece geç saatlerde gençlerin bazıları sessiz şekilde alandan ayrılırken, gürültüye devam ettiği tespit edilen 47 kişiye kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince 227'şer TL para cezası uygulandı. Cezalar adreslere gönderildi.

"HİÇBİR MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Biz bu kentte huzursuzluğu değil huzuru istiyoruz. Sözde yiğitlik yapmaya çalışan birtakım insanlara Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Önümüzdeki süreçte de hiçbir müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Kararın sonuna kadar arkasında olduklarını kaydeden Uzunkaya, konuyla ilgili denetimlerin yapıldığını ve cezaların da yazıldığını söyledi. Yasağın çıktığı tarihten itibaren cezaların yazılmaya başladığının altını çizen Celal Uzunkaya, "Hatta o yasağın çıktığı günün akşamında cezalar yazıldı. Bununla ilgili bir takım tepki amaçlı organize olan birileri valilik kararını sırf protesto etme adına bu işleri yapan, sosyal medya üzeriden toparlanıp çağrı yapıp, sözde yiğitlik yapmaya çalışan ve içinde de bir takım sorumluluğu olan insanların da bulunduğu gruptakilerin hepsine kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Önümüzdeki süreçte de hiçbir müsamaha göstermeyeceğiz. Bir ilin güvenliğinden sorumlu olanlar, ilin huzursuzluğunu değil, huzurunu arzu ederler, güvensizliğini değil, güvenliğini öncelerler. İlin, derken bunun içerisinde yerlisi, yabancısı hepsi var. Biz kentimizde yaşayan vatandaşların huzur içerisinde evinden işine, işinden evine gidebileceği, meydanları, alanları kullanırken rahatlıkla dolaşabileceği, hangi yerden hangi sarhoşun gelip kendisine saldıracağı endişesini taşımayacağı, gece yarıları nara atarak hasta yataklarındaki çocukların, yaşlıların rahatsız edilmeyeceği bir kenti oluşturma adına bu düzenlemeleri yapıyoruz ve sonuna kadar da takipçisi olacağız."