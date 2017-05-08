Baskın yapan ten hassasiyeti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 11:14
Baskın yapan polisten çocuk hassasiyeti

’de uyuşturucu tacirlerine yönelik 120 in katılımıyla şafak u düzenlendi. Ekipler adresleri didik didik ararken, bir memurunun arama yapılan evde uyuyan çocuğu korkutmamak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.

İ Emniyet Müdürlüğü kentte düzenlediği ile uyuşturucu kullanan ve ticaretimi yapan şahıslara göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir tarafında yaptığı çalışmalar ile başarılı sonuçlar elde ederken, bugün sabah saatlerinde de 120 i katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

37 ekip, 10 farklı adreste 10 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda, belirlenen evler didik didik arandı. Aranılan evlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah bulunurken, şüphelilerde gözaltına alındı.

"POLİSİN ŞEFKATİ KAMERADA"

Öte yandan, de İHA kameralarına yansıdı. Arama yapılan evde uyuyan küçük çocuğu gören polis ekipleri, çocuğu uyandırmamak için yoğun çaba sarf etti. Uyanan ne olduğunu anlamayınca, polis ekipleri çocuğun korkmaması için 'Sen uyu, biz anneni çağıralım' diyerek çocuğu teselli etti.

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Baskın yapan polisten çocuk hassasiyeti
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