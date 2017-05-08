Kadın cezaevini karıştıran kavga! Yaralılar var

Bozkurt İlçesi'ndesaat 22.00 sıralarında 600 kadın hükümlünün bulunduğu Bozkurt Açık Kadın Cezaevi ve İnfaz Kurumu'nda sigara içme yüzünden kavga çıktı. 15-18 yaş altı koğuşlarda kalan kadınl hükümlüler ile infaz koruma memurları arasında çıktığı öğrenilen kavgada, koğuşlarda kalan kadınlardan bazılarının tavandaki ampuller ile camları kırdıkları, kırdıkları camlarla bileklerini kesikleri öğrenildi. Cezaevine Bozkurt Jandarma Karakolu ekipleri başta olmak üzere, Denizli'den de çevik kuvvet polisleri ile TOMA gönderildi. Yaralılara, cezaevine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Koğuşlarda kalan kadın hükümlülerin çığlık ve bağırma sesleri dışarıdan duyuldu. Hükümlü kadınlar, cezaevinin pencerelerine toplanarak dışarıdaki ekipleri izledi.

Kadın Acık Cezaevi'nde, yönetimin 18 yaş altı kadınlara sigara içme yasağı koyduğu, kavganın da 15-18 yaş altı kadın hükümlülerin kaldığı koğuşta sigara içen kadınlara gardiyanların müdahale etmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

"OLAY İSYAN VEYA HERHANGİ BİR BENZERİ OLAY DEĞİLDİR"

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, yaptığı açıklamada olayların sigara içme yüzünden çıktığını belirterek, "15-18 yaş altı sigara içme yüzünden hükümleler arasında çıkan kavgada 7 hükümlü kadın hafif şekilde yaralandı. Olaya yetkili kurumlar müdahale etti. Olay isyan veya herhangi bir benzeri olay değildir, münferit bir olaydır, durum kontrol altındadır" dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü'ndeki olayla ilgili gece saatlerinde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinde 5 çocuk, yetişkinlerin yaşam alanlarına geçme, sigara kullanma gibi isteklerinin yerine getirilmemesinden dolayı aydınlatma için kullanılan ampulleri sökerek kendilerine ve çevrelerine zarar verici eylemlerde bulunmuşlardır. Dış koruması bulunmayan infaz kurumu ve eğitim evinde görevli personel olaya müdahale ederek gereken tedbirleri almış ve her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak sağlık ve güvenlik birimlerine durumu bildirmiştir. İntikal eden sağlık görevlileri mahallinde ayaktan tedavinin yeterli olduğu kanaatine ulaşarak gerekli tedaviyi gerçekleştirmişlerdir. Çardak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca derhal intikal ile tahkikata başlanılmıştır. Ayrıca kurumda görevli psikologlar acilen göreve çağırılmışlardır. Bazı haber ajanslarında konunun ceza infaz kurumu personeli ile çocuk hükümlüler arasında yaşanan arbede, görevlilerin rehin alınması şeklinde haber yapılmasının eksik ve yanlış bilgiye dayandığı değerlendirilmiştir. Nöbetçi infaz koruma memurlarının, kendilerine ve çevrelerine zarar veren hükümlülerin bu eylemlerinin sonlandırılması için müdahalede bulunmuşlardır. Bunun dışında bir eylem de belirlenmemiştir."