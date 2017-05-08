Mayısta sürprizi: Araçlar mahsur kaldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 18:21
Mayısta kar sürprizi: Araçlar mahsur kaldı

’nın Hekimhan ilçesinde yağışı etkili oldu. Kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı Yama Dağı’nda araçlar karda mahsur kaldı.

'nın Hekimhan ilçesinin en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı Mayıs ayında da geçit vermedi. Mayıs ayında Hekimhan ilçesinde yağışı etkili olurken kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Kar yağışı sonrası Yama Dağı mevkinde ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Malatya Off Road Kulübü üyeleri de Yama Dağı'na çıkmak isterken yolda kar, fırtına ve tipiye yakalandı. Yama Dağı zirvesine yaklaşamayan Malatya Off Road Kulübü üyeleri, Mayıs ayının ortasında kar ve tipe nedeniyle mahsur kalmanın şaşkınlığını yaşadı.

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Mayısta kar sürprizi: Araçlar mahsur kaldı
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