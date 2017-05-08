Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 8 Mayıs 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 770'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 31, 33, 35, 38, 43, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 76 ve 78 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 144 bin 646'şar lira ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 144 bin 646 lira seksener kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 84 kişi 2 bin 296 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 537 kişi 125 lira elli beşer kuruş, 7 bilen 16 bin 540 kişi 22 lira yirmişer kuruş, 6 bilen 100 bin 707 kişi 3 lira seksen beşer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 804 kişi ise 3 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Antalya'nın Muratpaşa, Kütahya'nın Simav ilçelerindeki bayilerden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 928 bin 598 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 768 bin 806 lira 54 kuruş KDV, 428 bin 577 lira 45 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.