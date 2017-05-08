TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Erzincan'dan Sivas istikametine giden Adalet Abdulayev yönetimindeki 90 JZ 606 plakalı tır karşı istikametten gelen Ersin Kötüoğlu yönetimindeki 55 ST 880 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlanarak takla attı. Yaralanan sürücü Ersin Kötüoğlu ile birlikte İsmail Baykuş ve İbrahim Yavuz, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ise hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Erzincan - Sivas karayolu ulaşıma kapanırken, otomobilde sıkışarak, hayatını kaybeden 2 kişi ise AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

UYANIK TUTMAK İÇİN ÇABA HARCADILAR



Kahramanmaraş'tan Erzincan'daki bir caminin içindeki mobilya döşeme için gelen 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrasındaki gelişmeler bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazanın hemen ardından takla atarak şarampole uçan aracın başına koşanlar yaralılara ilk müdahale de bulundu. 10 metrelik şarampole uçan aracın yanına koşanlar, yaralıları araçtan çıkarttı. Kazanın şiddeti ile uyanık kalmakta zorlanan iki yaralı kendilerinden geçmemesi için sürekli uyarıldı. Çevredekiler bir yandan da ambulans ve polise telefonla bilgi verdi.