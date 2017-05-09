Ardahan'da boş arazide insan kemikleri bulundu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü mevkisinde, Karayolları 183 Şube Şefliğine ait tesisin çaprazındaki arazide insan kemiklerini tespit etti.

Bölgede yapılan incelemelerde çok sayıda kafatası ve insana ait farklı kemikler bulundu.

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, konuyla ilgili şu anda açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek, "Kars Müze Müdürlüğünden görevli uzmanlar talep ettik. Onlar gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bilgi verebiliriz." dedi.

Alantar, kemiklerin görüldüğü bölgenin eski bir yerleşim alanı olarak bilindiğine işaret etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.