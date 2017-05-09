Avrupa’yı yürüyerek geziyor

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı mezunu, koreograf ve performans sanatçısı Dicle Doğan (28) yürüyerek Avrupa'yı geziyor. Şu an İspanya'nın Bask bölgesinde olan ve 800 kilometrelik bir parkuru yürüyen Doğan, köpeğiyle beraber yürüyerek 4-5 yıl sürecek bir dünya turunu gerçekleştirmenin hayalini kuruyor. Doğan "Bir kitap okudum hayatım değişti" diyor. İşte anlattıkları: İki yıl önceydi. Yaşadığım hayatı sevmiyordum. Okuduğum bir kitap beni bambaşka bir yola sürükledi. Yürümeye karar verdim. Kamp yapmak benim için doğa ile bütünleşmek demek. İtiraf etmeliyim ki bazı zamanlar korkuyorum ama şehrin gürültüsündense ağaç hışırtılarına şahit olmak beni daha çok cezbediyor. Yaratıcılığımı tetikliyor ve özgürleştiriyor. Yapmanız gereken bir sırt çantası ve birkaç kıyafet edinmek. Hepsi bu. Dünyanın yürünebilecek kadar küçük olduğuna inanın ki ruhunuz sonsuz danslar edebilsin.