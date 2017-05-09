İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi 2082'nci Sokak'ta bulunan bir inşaatın zemin katına inen Fatma Ceylan ile erkek arkadaşı 23 yaşındaki Günay Tolubilek, iddiaya göre bonzai içmeye başladı. Bu sırada Günay Tolubilek bakkala giderek yiyecek bir şeyler aldı. Günay Tolubilek, döndüğünde arkadaşı Fatma Ceylan'ın ölmüş olduğunu görünce polise haber verdi. Aşırı derecede bonzai aldığı tespit edilen Fatma Ceylan, yapılan otopsiden sonra Nokta Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

UYUŞTURUCUYU SATANLAR TUTUKLANDI



Daha önce bonzai içmekten sabıkası bulunan Günay Tolubilek ile satmaktan sabıkalı Tuncay Mayalı, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolubilek ve Mayalı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildi.