İnşaatta erkek arkadaşı ile içen genç kız öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 15:35
İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü

'de bir inşaatın zemin katında, iddiaya göre fazla mimktarda sentetik uyuşturucu içmesi sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki 'a uyuşturucuyu içirdiği belirtilen erkek arkadaşı Günay Tolubilek ile uyuşturucuyu sattığı öne sürülen sabıkalı Tuncay Mayalı tutuklandı.

'nin Bahçelievler Mahallesi 2082'nci Sokak'ta bulunan bir inşaatın zemin katına inen ile erkek arkadaşı 23 yaşındaki Günay Tolubilek, iddiaya göre içmeye başladı. Bu sırada Günay Tolubilek bakkala giderek yiyecek bir şeyler aldı. Günay Tolubilek, döndüğünde arkadaşı Fatma Ceylan'ın ölmüş olduğunu görünce polise haber verdi. Aşırı derecede bonzai aldığı tespit edilen Fatma Ceylan, yapılan otopsiden sonra Nokta Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

UYUŞTURUCUYU SATANLAR TUTUKLANDI

Daha önce bonzai içmekten sabıkası bulunan Günay Tolubilek ile satmaktan sabıkalı Tuncay Mayalı, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolubilek ve Mayalı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi'ne gönderildi.

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İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü
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