Dev kulenin 1300 tonluk anteni kule içinde monte ediliyor

Ali OKTAY/SABAH



Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerindeki radyo ve televizyon antenlerini tek bir noktada toplamak üzere Küçük Çamlıca'da inşa edilen 360 metrelik dev kulede son aşamaya geçildi. 2018'in ilk ayında bitmesi planlanan ve Paris'teki Eyfel Kulesi'nden 33 metre daha yüksek olacak olan "Çamlıca TV Tower"ın 200 metrelik betonarme kısmı bitti. Ancak bu noktadan sonra 160 metre uzunluğundaki çelik antenin, kulenin üstüne nasıl yerleştirileceği sorunu baş gösterdi. Çelik antenin yapımı ve kulenin dış kaplama işini üstlenen Metal Yapı Holding, 1300 ton ağırlığındaki çelik anteni, beton bloğa yerleştirmek için kulenin içine hidrolik sistem kurdu.

Çelik antenin yapımına da kulenin içinde başlandı. Anten bittiğinde beton bloğun içinden hidrolik basınçla 200 metre yüksekliğe çıkarılacak ve betonun üstüne monte edilecek. Kule bittiğinde toplam 360 metrelik bir yüksekliğe ulaşılacak.





Metal Yapı Holding'den makine mühendisi Selami Gürel, Nişantaşı Üniversitesi Yapı Kulübü'nün düzenlediği konferansa katıldı.

Gürel, Türkiye'de bu kadar uzun ve ağır çelik anteni, 200 metre yüksekliğe çıkaracak bir vincin bulunmadığını anlatarak, "160 metrelik çelik anten yapısını 11 parçaya bölerek imal ediyoruz. Bu parçaları betonarme kulenin kapısından içeri sokarak üst üste kaynatacağız. Bu şekilde 1300 tonluk çelik anteni betonarme yapı içinde monte edeceğiz" dedi.





4 AY SÜRECEK



1300 tonluk anteni kule içinde monte etmek için kulenin tepesine 8 adet 200 tonluk hidrolik halat demetli çekme grubu monte edeceklerini anlatan Selami Gürel, "11 parça kulenin içinde tamamlanacak. Bu işin 4 ay süreceğini tahmin ediyoruz. Anten çelik yapısını kulenin içinde imal edip yerine kaldırdıktan sonra TV kulesinin 200 metre kotuna kadar gördüğünüz dış kabuk, dış çelik yapılar ve cephe sistemlerini de yerde yapıp modül modül yukarı çekeceğiz" diye konuştu.