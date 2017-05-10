- - 10 Mayıs 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017 22:36 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 22:36
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 10 Mayıs 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 830'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 7, 19, 29, 30 ve artı 3 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi 696 bin 252 lira kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 830'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 7, 19, 29, 30 ve artı 3 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi 696 bin 252 lira kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 696 bin 252 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 351 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 346 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 490 kişi 37 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 727 kişi 20 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 210 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 157 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 187 bin 704 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Iğdır Merkez ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 320 bin 841 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 896 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 742 lira 54 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 10 Mayıs 2017
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