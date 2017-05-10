Restoranda çocuğa sıcak suyla saldırdı

Edinilen bilgilere göre olay, restoran zincirinin Şişli'nin Nişantaşı semtinde bulunan bir şubesinde, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Restoran çalışanı olduğu belirtilen bir kadın, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle restoranın üst katında bulunan çocuğun üzerine bir bardak sıcak su savurdu.

Kaynar suyun boynuna isabet etmesiyle boynundan yanıklar oluştu. Duruma tepki gösteren restorandaki bir erkek müşteri, küçük çocuğa sıcak su döken kadın çalışana fiziki müdahalede bulundu. Olayın ardından boynunda yanıklar oluşan çocuk önce Harbiye Polis Merkezi'ne, ardından da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kadın çalışan ile olayın ardından çalışana fiziki müdahalede bulunan erkek müşteriyi, ifadelerine başvurulmak üzere Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü.



Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi ve Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastane çıkışında görüntülenen küçük çocuk, muhabirin "Ne oldu sana?" sorusuna cevap vermezken, çocuğun yüzündeki şaşkınlık ve korku dolu ifade dikkat çekti. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

RESTORAN: İŞTEN ÇIKARILDI

Yaşanan olayla ilgili restorancan açıklama yapıldı:

Kurulduğu günden beri aile ve çocuklara hizmeti odak noktasına almış bir marka olarak dün Nişantaşı restoranımızda yaşanan talihsiz olayın kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz. Söz konusu olaya sebebiyet veren kişinin iş akdine derhal son verilmiş, diğer sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.