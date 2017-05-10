Rus generalin bulunduğu alanda inceleme

Ardahan'da apartman inşaatı için 25 Nisan'da yapılan temel kazısı yapılırken tabut içerisinde Rus komutana ait olduğu iddia edilen ceset bulundu. Cesetin bulunduğu alanda inceleme yapmak için Kars Koruma Kurulu ile Kars Müze Müdürlüğü'nden 3 kişilik heyet Ardahan'a geldi. Sahada inceleme başlatan ekipler bunun bir ön çalışma olduğunu belirterek, "Mezar yapısı birkaç tane gözüküyor ama onlarca iskelet var içeride. Şu anda burada yaptığımız bir ön çalışma ve burası ile ilgili herhangi bir karar verilmedi. Şu anda inceleme aşamasında ve kurul kararı alınacak. Kurul kararı basın ile de paylaşılacak" dedi. İnşaat ile ilgili kararın, 24 Mayıs'ta toplanacak Kars Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verileceği bildirildi.