Göktürk 1’in ilk test fotoğrafı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından imalatı yapılan Göktürk-1 uydusu, hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü almak üzere 5 Aralık 2016'da uzaya gönderildi. Fransız Guyanası'ndan fırlatılan uydu, halen test ve devreye alma sürecinde.

Altı ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çeken uydunun nihai kabulü, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor.