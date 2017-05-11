Lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Kilyos Mahallesinde bulunan üç katlı bir villanın tüm pencereleri ışık almayacak şekilde siyah branda ile kapatıldı. Bu durumu görerek şüphelenen vatandaşlar jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu villayı ve şüpheli şahısları fiziki takibe aldı.

Çalışmaların ardından tüm camları siyah bir branda ile kapatılan ve çevresine yoğun kenevir kokusu yayılan villaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın düzenledi.

Baskında, 20,6 gram kubar esrar, 31 kök kenevir, 0,8 gram tohum, 4 adet naylon poşet içerisinde 6,835 gram kurutulmuş esrar maddesi, 2 adet sarma paketi, 3 adet öğütücü, 120 çarpı 240 ebatlarında 3 adet siyah renkli sera olarak kullanılan çadır ve bu çadırlara ait 3 adet reflektör, 2 adet balast, 3 adet karbon filtresi, 1 adet nem cihazı, 1 adet nemlendirme motoru, 2 adet havalandırma motoru, 2 adet 1000 wt'lık projektör, 1 adet klima, 2 adet nem ölçer ile 1 adet tohumdan fide yetiştirmek amacıyla yapılan düzenek ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde bulunan ve kenevirlerin yetiştirilmesinden sorumlu olduğu değerlendirilen O.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan O.K., adliyeye sevk edildi.