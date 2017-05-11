- - 11 Mayıs 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 21:49 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 21:49
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 11 Mayıs 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 499'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 7, 14, 35, 41, 46 ve 47 oldu. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 64 bin 638 lira ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 499'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 7, 14, 35, 41, 46 ve 47 oldu. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 64 bin 638 lira ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı, 7 milyon 64 bin 638 lira 60 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 499'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 66 kişi 9 bin 436 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 40 kişi 165 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 549 kişi 14'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte 2 milyon 446 bin 724 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 768 bin 99 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 988 bin 575 lira 83 kuruş kamuya aktarılacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 11 Mayıs 2017
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz