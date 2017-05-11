Piknik tüplü cinayetin şüphelisi tutuklandı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 19 Aralık 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağır ve dilsiz olan Cevdet Arlı (43) evinin yatak odasındaki yatağında 24 Aralık 2016 tarihinde ölü olarak bulundu. Cevdet Arlı'nın cesedine yapılan otopside kafasına küt bir cisimle vurulduğu tespit edildi.

PİKNİK TÜPÜNDE BAŞKA BİRİNİN DNA BULGULARINA RASTLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın cinayet olma ihtimali üzerine olay yerinde 3 kez inceleme yaptı. Evin mutfağında bulunan piknik tüpü üzerinde yapılan incelemede ise kan örnekleri tespit edildi. Piknik tüpünden alınan kan örnekleri Trabzon Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi ve piknik tüpünde ölen Cevdet Arlı ile bir başka erkeğe ait DNA bulgularına rastlandı.

Cinayet Bürosu ekipleri ölen şahsın sağır ve dilsiz olmasını göz önünde bulundurularak arkadaş çevresinin sağır ve dilsizlerden oluştuğunu tespit edip cinayeti çözmek için 5 kişilik özel ekip kurdu. Özel polis ekibine hızlandırılmış işaret dili kursu verildi. Cevdet Arlı'nın arkadaş çevresinde bulunan 6 kişinin ifadelerine başvuruldu ve kan örnekleri alınıp DNA testi yapıldı. Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılan biyolojik testte piknik tüpünde maktulün kanının yanı sıra bulunan erkek kanının sağır ve dilsiz olan Ömür Y.'ye (35) ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Ömür Y.'nin kendisini darp edip tartıştığı arkadaşı Cevdet Arlı'yı evinde yatağında uyurken kafasına piknik tüpü ile vurarak öldürdüğü ve ölen arkadaşına vurduğu sırada şeker hastası olduğu için parmağının piknik tüpüne sürtmesiyle kolay oluşan kanama sonucu kan örneğinin kaldığı ortaya çıktı.



Dün gözaltına alınan Ömür Y.'nin ayrıca öldürdüğü arkadaşının da cenazesine katıldığı tespit edildi. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ömür Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sağır ve dilsiz tercüman yardımıyla ifade veren Ömür Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.