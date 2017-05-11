Sağlıkçılara yıpranma müjdesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Ebeler ve Hemşireler Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Sizler umudun adısınız' sloganlı programda sağlık çalışanlarına çeşitli müjdeler verdi. Sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme hazırladıklarını belirten Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sizler umudun adınız demesi o kadar yerli yerinde bir tanımlama ki... Sağlık çalışanlarının yıpranma payının maddelerini hazırladık. İnşallah kanunlaştıracağız. Bizim logomuzda o yıldızı tutan sizlersiniz, rabbim hepinizden razı olsun" dedi. Sağlıkta dönüşüm programından önce hastanelerde hem hastaların ve hasta yakınlarının hem de sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu kaydeden Akdağ, sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet konusuna da değinerek, "Sağlık çalışanlarına el kaldıran magandalara mafya bozuntularına pabuç bırakmayacağız" diye konuştu.