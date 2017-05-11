Sultanbeyli'de silahlı kavga: 8 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Bakkaloğlu Caddesi'ndeki bir ambalaj toplama merkezine gelen atık kağıt toplayıcısı F.S, ödeme almak için beklerken sıradaki bir kişiyle arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından buradan ayrılan F.S, birkaç dakika sonra elinde pompalı tüfekle geri geldi. F.S'nin rastgele ateş açması sonucu, tartıştığı şahıs ile aralarında iş yeri çalışanları ve müşterilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.