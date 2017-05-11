'Üzerine kuş pislemiş' diyerek 3 bin lirasını çaldı

Olay, geçen Pazartesi günü Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Merkez Camisi'nden çıkan Ahmet Güzel'in yanına gelen kravatlı ve takım elbiseli kimliği belirsiz kişi, kendisini banka personeli olarak tanıtıp promosyon vereceğini söyledi.



Kimliği belirsiz kişi, kimliğini istediği Güzel'e, 'Üzerine kuş pislemiş, hemen temizleyelim' dedi. Kimliği belirsiz kişi, oyaladığı Güzel'in ceketinin cebindeki 3 bin lirayı alıp kaçtı. Ahmet Güzel'in parasını alan takım elbiseli kişi, bir işyerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.



İLK DEĞİL



Parasını çalan kişilerin bulunmasını isteyen Ahmet Güzel, 3 yıl önce de camideyken yanına yaklaşan bir kişinin aynı yöntemle ceketindeki 500 lirasını çaldığını söyledi. Bunda da cami çıkışında yanına geldiklerini belirten yaşlı adam, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben yaşlılık aylığı alıyordum, 3 yıldır çalışarak biriktirdiğim 3 bin liramı yine aynı yerde çarptırdım. Camiden çıkışta yanıma kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs geldi, 'Sana promosyon verelim amca' dedi, kimliğimi istedi. Ben de çıkarttım verdim, sonra 'Üzerine kuş pislemiş, hemen temizleyeyim' dedi. Bu arada ceketimin iç cebinde bulunan parayı almış, daha sonra yanımdan gitti. Bir süre sonra baktım ki ne kimliğim var, ne de param. Bu parayı 3 yıldır 65'lik aylığımda dahil, odun kırarak hamallık yaparak biriktiriyordum, tüm birikimim bir anda gitti. Hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyorum." Ahmet Güzel'in şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek dolandırıcının kimliğini saptayıp yakalanması için çalışma başlattı.