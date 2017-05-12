Çevreci çiftin katili tutuklandı

Dünkü olay yeri tatbikatında olayı soğukkanlılıkla anlatan Ali Yamaç "Öldürmek için gelmedim, para konusunda tartıştık kontrolden çıktım. Ateş edince içeriye kaçtılar. Arkalarından girdim ateş ettim. Oldu bir kere" demişti.

Finike Cumhuriyet Savcılığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Turunçova Mahallesi Asarönü mevkisi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evine getirilen Ali Yamaç, ilk olarak eve nereden geldiğini, Büyüknohutçu çifti tarafından nerede karşılandığını göstermiş, akşam üzeri Büyüknohutçu çiftinin evine geldiğini söyleyip para nedeniyle karşılıklı tartıştıklarını ileri sürmüştü.

Yanında getirdiği pompalı tüfeği çiftin üzerine ilk önce dışarıda sıktığını anlatan Ali Yamaç, "Daha sonra kontrolden çıktım. Sadece para için geldim, asla öldürmek için gelmedim. Ateş edince içeriye kaçtılar. Arkalarından girdim ateş ettim. Oldu bir kere" demişti.

Evde olayı anlatan Ali Yamaç'ın tüfeği attığını söylediği kuyuda arama çalışmaları da halen devam ediyor. Tatbikatın ardından Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali Yamaç, tutuklanarak Elmalı Cezaevine gönderildi.