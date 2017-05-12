Elysee’nin kadınları

Giriş Tarihi: 12.5.2017
Elysee’nin kadınları

Fransız medyası son 3 First Lady’yi kıyasladı. En güzeli tartışmasız Sarkozy’nin eşi Carla Bruni oldu. Hollande’ın aldatarak ayrıldığı Valerie ise ikinci sırada yer buldu. Sarayın son kadını 64 yaşındaki Brigitte Trogneux Macron ise son sırada...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kaldığı 'da, Elysee Sarayı'nın yeni sahipleri Emmanuel Macron ve kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux Macron oldu. Brigitte, sarayın eski sahipleri ile birlikte Fransa'da gündemin ilk sırasına çıktı. Elysee Sarayı'na geldikten sonra sonra eşinden boşanan sonra da eski şarkıcı yeni manken Carla Bruni'yle evlenen Nicolas Sarkozy ve Elysee Sarayı'nda birlikte yaşadığı sevgilisi Valerie Trierweiler'i oyuncu Julie Gayet'le aldatan François Hollande'ın ardından Emmanuel Macron'un eşi yani yeni First Lady'nin Fransız medyasında haber olmadığı gazete yok gibi. Fransız medyasına göre, tartışmasız en güzeli Sarkozy'nin eşi Carla Bruni...

Sarayın daha çok ön plana çıkmasını sağlayan Carla'dan sonra saraya yerleşen Valerie Trierweiler güzellik konusunda ikinci sırada gösterildi. Brigitte Trogneux Macron, 64 yaşında olması nedeniyle listede son sırada yer aldı. Kendisinden 25 yaş büyük olan eşini eleştirenlere tepki gösteren Macron, "Eşimden 20 yaş büyük olsaydım hiç kimse bir an bile uygunsuz bir eş olabileceğimi düşünmezdi. Brigitte benden 20 yaş büyük diye pek çok insan 'Bu ilişki kabul edilebilir değil, imkansız' diyor" dedi.
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Elysee’nin kadınları
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