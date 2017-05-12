Fayton çetesi çöktü

Atlarıyla ünlü Adalar'da fayton çetesine 300 polisle operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul Adalar'da geçen pazartesi günü gerçekleşti. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli iki savcının yürüttüğü soruşturmada 300 polis, 17 adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Adalar'da "Laçin" olarak anılan ve liderliğini Y.A.'nın yaptığı iki gruba yönelik operasyonda Y.A. ve oğulları E.A., E. A., İ.A. ile G.A.'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Y.A.'ya, eşine ve çocukları adına kayıtlı 19 faytona savcılığın talebi üzerine tedbiren el konuldu.Tehdit, tefecilik ve yağmayla suçlanan şüpheliler, faytonculara kimi zaman at satıyor, kimi zaman da fayton kiralıyordu. Çete, Adalar'da faytoncuların ihtiyacı olan, yem, nal gibi tüm ihtiyaçların satışında da tekel konumundaydı. İddiaya göre çete üyeleri ada genelinde faaliyet gösteren faytoncuları borçlandırıyordu. Borçlar ödenmezse de mallara el koyuyordu. Polis, aramalarda tefecilik kapsamında verilen paraların kayıtlarına ulaştı. Şüphelilerin üzerinde yalı, işyeri ve ev gibi 45 ayrı gayrimenkul tespit edildi. Bu gayrimenkullere borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla alındığı iddiası üzerine tedbir kararı konuldu. Çete, Adalar'da bulunan gayrimenkullerin dışında Türkiye'nin birçok yerinde benzer şekilde yüzlerce gayrimenkul edindiAdalarİlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne çekilen faytonların değeri 200 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Her bir faytonun aylık kazancı ise 15 bin lira. Soruşturma kapsamında 15 mağdurun verdiği ifadeler sonrası soruşturma genişletildi. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.