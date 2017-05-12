Hafta sonu yaz sıcakları geliyor

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 16:39 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 17:16
Hafta sonu yaz sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının hafta sonu yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmezken, pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış geçişleri görülebilecek.



Cumartesi günü hava sıcaklığının; Ankara'da 30, İstanbul'da 28, Balıkesir'de 35, İzmir'de 31, Afyonkarahisar'da 31, Aydın'da 34, Antalya'da 33, Adana'da 30, Kayseri'de 27, Zonguldak'ta 25, Samsun'da 23, Trabzon'da 22, Erzurum'da 22, Malatya'da 28, Diyarbakır'da 28 ve Şanlıurfa'da 34 derece olmasının beklendiği belirtildi.

Pazar günü ise hava sıcaklığının; Ankara'da 28, İstanbul'da 25, Balıkesir'de 33, İzmir'de 32, Afyonkarahisar'da 30, Aydın'da 34, Antalya'da 32, Adana'da 29, Kayseri'de 30, Zonguldak'ta 22, Samsun'da 21, Trabzon'da 24, Erzurum'da 21, Malatya'da 31, Diyarbakır'da 31 ve Şanlıurfa'da 38 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu yaz sıcakları geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz