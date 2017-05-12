Hafta sonu yaz sıcakları geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının hafta sonu yurt genelinde artarak, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmezken, pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış geçişleri görülebilecek.





Cumartesi günü hava sıcaklığının; Ankara'da 30, İstanbul'da 28, Balıkesir'de 35, İzmir'de 31, Afyonkarahisar'da 31, Aydın'da 34, Antalya'da 33, Adana'da 30, Kayseri'de 27, Zonguldak'ta 25, Samsun'da 23, Trabzon'da 22, Erzurum'da 22, Malatya'da 28, Diyarbakır'da 28 ve Şanlıurfa'da 34 derece olmasının beklendiği belirtildi.



Pazar günü ise hava sıcaklığının; Ankara'da 28, İstanbul'da 25, Balıkesir'de 33, İzmir'de 32, Afyonkarahisar'da 30, Aydın'da 34, Antalya'da 32, Adana'da 29, Kayseri'de 30, Zonguldak'ta 22, Samsun'da 21, Trabzon'da 24, Erzurum'da 21, Malatya'da 31, Diyarbakır'da 31 ve Şanlıurfa'da 38 derece olmasının beklendiği kaydedildi.