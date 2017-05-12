İbrahim Erkal yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Sanatçının eşinin amcası da olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İbrahim Erkal'ın yaşamını yitirdiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde kurulan taziye çadırında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cenaze töreniyle ilgili detayların belli olduğunu belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Değerli sanatçımız, değerli kardeşimiz, yeğenimin eşi İbrahim Erkal'ı 23.00 sularında kaybettik. Cenazesi cumartesi günü öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Taziyeler ise Maltepe'de Maltepe Stadı'nın yanında bulunan Erzurumlular Vakfında kabul edilecektir. İlgisini esirgemeyen herkese şahsım ve tüm aile ile tüm sevenleri adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün doktorlar ile çalışanlara da yine aile ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepsi haklarını helal etsinler."

Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Süha Dengizek ise Türk milletinin büyük bir evladını kaybettiğini dile getirdi.

Dengizek, "Erzurum'un yetiştirdiği ender insanlardan biri olan kardeşimizi kaybettik. Rabbim makamını cennet etsin." dedi.

- İbrahim Erkal

Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Erkal, ilkokul, ortaokulu ve liseyi Narman'da tamamladıktan sonra askerliğini Sarıyer'de Kalender Orduevi'nde yaptı.

İlkokuldan itibaren müziğe ilgi duyan Erkal, liseden sonra Ankara'da solfej ve nota dersleri aldı. Erzurum türkülerinden oluşan ilk albümünü İbrahim Güzelses ismiyle çıkaran Erkal, kendi adıyla ilk albümü olan "Tutku" ile 1994'te müzik dünyasında yerini aldı. İbrahim Erkal, son albümü olan "Nefes 1"i ise 2015'te çıkardı. Ayrıca Erkal, 1990'lı yılların sonlarında "Canısı" ve "Sırılsıklam" adlı televizyon dizilerinde oynadı.

Eşi Filiz Akgün ile 2003 yılında evlenen İbrahim Erkal, üç çocuk babasıydı.

Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın bulunan Erkal, beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Erkal'ın 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.