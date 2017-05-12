Kardeş katili haraç kesiyor

İstanbul'da 3 ay önce kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykudan uyandırıp öldürdükten sonra kayıplara karışan Erhan Timuroğlu'nun, haraç istediği M.İ. adlı işadamının evini ve işyerini kurşunladığı ortaya çıktı. Ataşehir'de 3 ay önce 24 yaşındaki kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykudan uyandıran Erhan Timuroğlu genç kızı anne ve babasının gözleri önünde vurarak öldürdü. Firar eden zanlı sosyal medya hesabı üzerinden de tehditler savurdu. Olayın ardından bir türlü yakalanamayan Timuroğlu'nun 1 Mayıs'ta Küçükbakkalköy'de M.İ. adlı işadamının evini ve işyerini kurşunladığı anlaşıldı. Yaralanan veya ölenin olmadığı kurşunlama olayı ile ilgili işadamı şikâyette bulundu. Şikayetçi işadamı M.İ. ifadesinde daha önceden tanıdığı Cüneyt A.'nın Erhan Timuroğlu ile birlikte işyerine geldiğini ve 200 bin lira haraç istediğini kaydetti. M.İ., Timuroğlu'nun kendisini tehdit ettiğini belirterek "Ben artık başına bela oldum. Benden korkun. Evlerinizi kurşunlayacağım, yakacağım, diye tehditlerde bulundu. Tek başıma olduğum için korktum bir şey demedim. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.