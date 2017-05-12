Katili çamurlu ayakkabıları ele verdi

Antalya
'nın Finike ilçesi Kızılcık Yaylası'ndaki evlerinde öldürülmüş halde bulunan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşinin katil zanlısı yakalandı. Zanlı Ali Yamuç'un, öldürdüğü çiftin 2 bin lirasını gasp ettiği ortaya çıktı.
Kızılcık Yaylası'nda yaşayan Ali Ulvi Büyüknohutçu (63) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61) önceki akşam evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu. Bir dönem DSP İl Başkanlığı da yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, Finike ilçesindeki taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve eylemlerle adını duyurmuştu. Cinayetin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Evde delil arayan jandarma ekipleri, evdeki çamurlu ayakkabı izlerinden örnekler aldı. Jandarma bölgede en son görülen kişinin eşgali hakkında çevredeki köy evlerine giderek tek tek bilgi topladı. Yapılan araştırmada ve köylülerin verdiği eşkal üzerinden yola çıkan ekipler, cinayet zanlısı olarak Ali Yamuç'un ismini belirledi.
'HAYAL ETTİĞİM PARA ÇIKMADI'
Katil zanlısı Yamuç, Finike'nin Turunçova Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği evdeki çamurlu ayakkabı izleri ile zanlının evinde bulunan ayakkabı izlerinin aynı olduğu belirlendi. Zanlı ifadesinde, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amacıyla girdiğini söyledi. Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu'nun evinden gaspettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirildi. Suç aleti pompalı tüfeğe el konulurken Yamuç, "Evde yüksek miktarda para olduğunu düşündüm. Cinayeti önceden planladım. Ancak hayal ettiğim para evde çıkmadı" dedi. Ali Yamuç'un (31) çiftten daha önce borç para aldığı da belirlendi.
Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, büyük şok yaşadıklarını söylerek "Büyüknohutçu çifti kendilerini çevre ve doğaya adadı. Ali, çevreyle ilgili bütün mücadelelerini hukuksal çerçevede verdi. Cinayetin biran önce aydınlatılması gerekiyor" dedi. Öte yandan olay yerinde cinayeti nasıl işlediğ anlattırıldı. Büyüknohutçu çifinin avukatı İsmail Doğan Tunçbilek ise "Her ne kadar zanlı suçunu itiraf etse de bu tek kişinin yapabileceği iş değil" diyerek olayla ilgili şüphelerini ortaya koydu.
Sürekli para istiyordu
Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun avukatı İsmail Tunçbilek, "Büyüknohutçu'nun 5 Mayıs günü gece yarısı evinin yakınında yangın çıkmıştı. Bu yangını komşusu olan Ali Yamuç gece yarısı eve gelerek Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya haber vermişti. İkili yangını birlikte söndürmüş ve Ali Yamuç, yangını haber vermesi karşılığında Büyüknohutçu'dan 300 lira para istemiş. Büyüknohutçu da zanlıya 100 lira vermiş. Bu para istemelerin devam etmesi üzerine Büyüknohutçu, jandarmaya gidip şikâyette bulunacağını söylemişti. Ama çiftin cesetleri bulundu" dedi.