Kesimhaneden kaçan danaları tüfekle öldürdüler

Silah sesleri üzerine bölgeye gelen jandarma danaların sahibini olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına aldı. Silah incelenmek üzere jandarma Genel komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına yollandı.

Olay, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ersoy D adlı besici, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi'ndeki ahırında yaklaşık 1 yıldır beslediği 4 danasını kesim için mezbahaya götürdü. Danalar, yüklendikleri kamyonetten indirilmek istendiği sırada iplerini kopararak kaçtı. Hayvan sahibi ve mezbaha çalışanları, danaları kontrol altına almak istese de başarılı olamadı. Başıboş kalan 4 dana Elbistan-Göksun karayolunu izleyerek, kesilmek istedikleri mezbahanenin yaklaşık 2 kilometre uzağına kadar gitti.

Araçla danaların peşine düşen besici ve akrabaları, tüm çabalarına rağmen hayvanları durduramadı. Çaresiz kalan besici, Ersoy D. hayvanları tüfekle vurup yaralayarak durdurmayı denedi.

Danalardan 1'i yol kenarında vuruldu. Diğer 3 dana ise Şardağı eteklerinde 5'er metre aralıklarla vurularak durdurulabildi. Vurulan danalar, kasap yardımıyla kesildi. Kaçan danaların, karayolunda trafiği birbirine katması nedeniyle bölge trafik polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.