‘Elveda canısı’

İstanbul Ümraniye'de beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün ölen şarkıcı İbrahim Erkal (50) bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Erkal'ın cenazesi, Altunizade'deki Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler ise Maltepe Erzurumlular Derneği'nde kabul edilecek. Altı kardeşin en büyüğü olan Erkal'ın kardeşleri Erdal ve Cemil Erkal aldıkları acı haberle yıkıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken iki kardeş, "O bizim ağabeyimiz değil, babamızdı. İlahi takdir böyleymiş, biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz" dedi. Ünlüler de Erkal'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.Sosyal medyadan Erkal ile fotoğraflarını paylaşan ünlüler, duygularını şöyle dile getirdi:Bizler böyle üzülürken, anneciğin, eşin, yeni doğan bebeğin, çocukların ne yapsın! Allah'ım onlara sabır versin. Mekânın cennet olsun.Canım kardeşim nurlar içinde uyu.Benim yüreği güzel, kendi güzel, sanatı güzel kardeşim... Üzüntüden kahroldum... İbrahim Erkal kardeşime yüce Rabbim'den rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah evlatlarına uzun ömür versin... Mekânın cennet olsun canısı... Sevgili adaşım İbrahim Erkal...Hayatımda ilk defa ne yazacağımı bilemiyorum. Sevgili abim, sanatçım, gerçek dost, adam gibi adam, dadaşlar diyarından gelip tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş kimseye zararı olmayan güzel yürekli iyi kalpli gerçek bir sanatçı İbrahim Erkal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Büyük Allah'ım yattığın yeri cennet eylesin.Dönmeyeceğini biliyordum o yoldan be canısı. Tanımadığımız halde sen efendiliğinle kalpteydin be canısı güle güle.Mekânın cennet olsun İbrahim Erkal.