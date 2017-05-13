'de ve lara dadanan yakalandı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.5.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.5.2017 12:02
Kayseri'de otobüs ve kamyonlara dadanan hırsız yakalandı

’de 2 ve 8 çalan , polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın kamyonu bir dakikada çalması şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 2 ve 8 çalındı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto lık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar ve kameralardan alınan eşkal doğrultusunda olayların şüphelisi olarak Y.K.'yi belirledi. Y.K.'nin üzerinde arama yapan polis, araçları çalmakta kullandığı 70 adet kontak anahtarı ele geçirdi. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Y.K.'nin kamyon çalması güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, Y.K.'nin bir dakikada kamyonu çalıştırarak gözden kaybolması herkesi şaşırttı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de otobüs ve kamyonlara dadanan hırsız yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz