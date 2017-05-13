Zonguldak’ta silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şendoğan P., cadde üzerinde Ozan Varol ve Levent Aydın ile karşılaştı. Daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Şendoğan P., silahla Ozan Varol'u ve Levent Aydın'ı da çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar silah sesleri üzerine büyük panik yaşadı. 7 el silah sesinin duyulduğu olay yerinden ayrılan Şendoğan P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan suç aleti tabanca da polis tarafından teslim alındı.

Öte yandan yaralılar özel araçlarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, Ozan Varol'un ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerini gören güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerindeki deliller üzerinde inceleme yaptı.