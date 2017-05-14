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Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 15:17
Bodrum'da yangın!

'nın İlçesi'nde bulunan Gümbet Mahallesi'ndeki bir nde çıktı. Kısa zamanda kulübün bitişiğindeki otele de sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

'nın ilçesinde, bir iş yerinde çıkan ve bitişikteki oteli de etkileyen , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'nde bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Bitişikteki otelin, ahşaptan yapılı güneşlenme bölümüne de sıçrayan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Otel yetkilisi Mustafa Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Uğur, "Sanırım kaynak yapıyorlarmış. İlk başta kendi imkanlarımızla müdahale ettik. Otelin ahşap platformuna da sıçradı. Yangın büyüseydi kötü şeyler yaşayabilirdik. Misafirlerimiz uzak bölgedeydi." dedi.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bodrum'da yangın!
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