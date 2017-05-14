Çocuğunu reddeden 70'lik iş adamına DNA'lı cevap

Türkmenistan
uyruklu 31 yaşındaki Süheyla H., 2013 yılında ülkesinden ayrılıp çalışmak için Ankara
'ya geldi. Yaptığı iş başvuruları sonucu genç kadın Çankaya ilçesi Kızılay semtinde eczanesi ve restoranı bulunan 10 yıl önce ölen eşinin ardından tek başına yaşayan 70 yaşındaki S.K.H.'nin evinde, ev işlerinde çalışmaya başladı. Türkmenistan uyruklu kadın, belirli süreli iş sözleşmesi imzalayıp bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma ve ikamet izni aldı. Hayatını kaybeden eşinden 2 çocuğu olan eczaneci ve iş adamı
S.K.H., iddiaya göre evinde çalışan Türkmenistanlı Süheyla H. ile cinsel birliktelik kurmak için bir kaç defa yeltenmiş, kadının karşı çıkması ile evlenme vaadiyle birliktelik yaşamaya başladı. Süheyla H., evinde çalıştığı S.K.H.'nın Kızılay'da bulanan eczanesinde ve restoranın da çalışmaya başladı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Süheyla H. ile eczaneci ve iş adamı S.K.H. arasında iddiaya göre yaklaşık 2 buçuk yıl birliktelik yaşanırken bu birliktelik sonucu genç kadın 2 defa hamile kaldı. S.K.H.'nın baskıları ile genç kadın 2 defa kürtaj olarak bebeği aldırdığı ileri sürüldü. Süheyla H. iddiaya göre kürtajlar ve S.K.H.'dan gördüğü kötü davranışlar nedeniyle Gölbaşı'nda yaşadıkları evde, 26 Eylül 2014 tarihinde, bileklerini keserek intihar
a kalkıştı. Kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Süheyla H., sağlığına yeniden kavuştu.
KENDİSİNDEN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Yaşanan olaydan sonra iddiaya göre tekrar Süheyla H.'yi evlenme vaadiyle ve gönlünü yapmak için Dubai'ye tatile götürerek kandıran S.K.H., birlikteliklerini sürdürüp Süheyla H. üçüncü kez hamile kaldı. Bu sefer kürtaj olmayan genç kadın, S.K.H.'ya çocuğu üzerine alması gerektiğini söyledi. İddiaya göre S.K.H., Süheyla H.'ye ev ve araba alacağını söyleyip çocuğu üzerine yapmaması konusunda anlaşmak istedi. Türkmenistan uyruklu kadın, çocuğu kendi üzerine yazdırması gerektiğini bildirmesi üzerine S.K.H., iddiaya göre Süheyla H.'yi zorla yıllık izne ayırtıp çocuğu Türkmenistan'da doğurması için genç kadını Türkmenistan'a gönderdi. Süheyla H., gittiği Türkmenistan'da 11 Kasım 2015'te bir erkek çocuğu doğururken S.K.H.'nın koyması istediği Ediz ismini koydu. 2 ay sonra tekrar Ankara'ya dönen Süheyla H., S.K.H.'ye çocuğu üzerine almasını söyledi. İddiaya göre çocuğun kendisinden olmadığını belirten eczaneci ve iş adamı S.K.H., çocuğu red etti.
MAHKEME ÇOCUĞA NAFAKA BAĞLADI
Bunun üzerine avukatı ile Ankara Adli Tıp
Kurumu'nda DNA testi
yaptıran Süheyla H., çocuğun S.K.H.'den olduğunu kanıtlayan yüzde 99.9 eşleşen raporu aldı. Ancak S.K.H yine çocuğu kendi üzerine yapmayıp çocuğu inkar etti. Süheyla H. avukatı aracılığıyla ile S.K.H.'ya babalık davası açtı. Ankara 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile anne Süheyla H. davayı kazanırken mahkeme S.K.H.'ye bilirkişi raporu ile çocuğun doğmasından itibaren babalık masrafı olarak genç kadına 4 bin 700 lira para verirken çocuğa aylık 400 lira nafaka bağladı. Öte yandan S.K.H.'nın 10 yıl önce vefat eden karısının isminin de Süheyla olduğu öğrenildi.
İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILDI
Ayrıca Süheyla H.'nin avukatı Varol Turbay, Süheyla H.'yi hem evinde, hem eczanesinde hem de restoranında çalıştırıp sigortasını ve tazminat parasını ödemediği için Ankara İş Mahkemesi'nde dava açarken dava hala görülmeye devam ediyor.
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAK
Süheyla H.'nin avukatı Varol Turbay, eczaneci ve iş adamı S.K.H.'ye babalığı benimsemediği için manevi tazminat davası açacak. Avukat Varol Turbay, "Babalık davalarında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmü ile zaman aşımı ortadan kalktı. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle, manevi tazminat davaları açılabiliyor. Yine altışar haftalık doğum giderleri isteniyor, bu nedeniyle biyolojik babaların DNA
testinden kaçmadan davayı sonlandırması, hukukumuzun adına faydalı olacaktır" dedi.