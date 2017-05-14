Fren katliamı

İzmir'den, Anneler Günü gezisi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan kadınları taşıyan midibüs, Muğla-Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'nde yokuş inerken iddiaya göre freni patlayınca kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlanan ve alt yoldaki 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düşen midibüsteki 24 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Ölenler arasında, turu düzenleyen Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da bulunduğu belirlendi. Başka bir araçta bulunan Nazlı Ceylan'ın, grup Aydın'ın Çine ilçesinde mola verdiğinde kaza yapan midibüse geçtiği ortaya çıktı. Gezi için kaza yapan araç da dahil konvoyda 6 midibüsün olduğu öğrenildi.Sakar Geçidi'nde, sık sık kazaların meydana gelmesi üzerine önceki yıl "Kaçış rampası" yapıldı. Rampanın yapılmasıyla freni patlayan araçların buraya girerek kazaların önlenmesi amaçlanıyordu. Ancak korkunç kaza, kaçış rampasının bir üst virajında meydana geldi. Muğla Valisi Amir Çiçek yaptığı açıklamada, "Kazanın fren patlaması sonucu meydana geldiği yönündeki iddialar araştırılıyor" dedi. Aynı tura katılan İsmail Çalışlar, kendi minibüslerinin önde gittiğini belirterek, "Bir benzinlikte ihtiyaç molası verdik. O sırada bizi geçmişler. Daha sonra kaza yaptığını gördük. Çoğu ablamız, kardeşimizdi" diye konuştu. Şoförle birlikte 28 kişi kapasiteli olan midibüste, çocuklarla beraber 34 kişinin olduğu belirlendi. Kazada ölenlerin isimleri şöyle: Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Zeynep Öksüz, Habil Güler, Münire Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Serpil Kaldırımcı, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı ve Sultan Karadağ.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazayla ilgili olarak, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'den açıklama yaptı. "Fevkalade müteessirim" diyen Erdoğan, kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, mesajında "Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Başbakan Binali Yıldırım da kaza nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan elim trafik kazası nedeniyle büyük üzüntü duydum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.