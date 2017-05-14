‘Hayalet Asya’ yakayı ele verdi

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Çanakkale olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde zenginlerin paralarını ve değerli eşyalarını gasp eden ağabey-kardeş yakalandı. Şüpheliler Asya (26) ve ağabeyi Derman Başsimitçi (31) son 1 ayda 200 bin lira soydu. Lakabı "Hayalet" olan ve tanınmamak için estetik operasyon geçiren Asya'nın 77 suçtan aranması ve 17 ayrı suçtan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Derman'ın ise 7 ayrı suçtan araması vardı.Polis, Bağcılar'daki bir lüks daireye operasyon düzenledi. Kapıyı balyozla kıran "Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro" dedektifleri, Derman'ı yakaladı, Asya ise arka kapıdan yan dairenin balkonuna kaçtı ancak orada bekleyen polislerden kaçamadı. Polis adreste 2 silah ele geçirdi. İşte iddialar:En son 2011'de görülen Asya'nın lakabı "Hayalet"ti. Emniyete gelen özel avukatın dahi yıllardır Asya'yı görmediği oraya çıktı. Asya, zenginlere yakın olmak için kılıktan kılığa girdi. Araplara yakınlaşmak için de çarşafla gezdi. Yakalanmamak için estetik operasyon geçirdi. Dudak ve elmacık kemiğini yaptırdı. En son burun estetiği oldu.Bir çocuk annesi Asya 4 yıl önce bir AVM'nin özel güvenliğince yakalandı. Ancak diğer kardeşi Ulaş Başsimitçi, güvenlikçilere kendisini sahte polis kimliği göstererek polis olarak tanıttı ve Asya'yı ellerinden aldı. Asya kaçtı. Ulaş yakalandı ve tutuklandı. Asya'nın eşi Bekir Dere de tutuklu.Yüzlerce insandan çaldıkları paralarla lüks bir hayat yaşadılar. Sosyal medya hesaplarında mücevherli fotoğraflar var. Asya, ATM'den para çekerken ya da alışveriş yaparken, seçtiği kurbanın kredi kartı şifresini öğrendi ve ağabeyine haber veriyordu. Ağabey kurbanın çantasını kapkaç yöntemiyle çalıyor, şifresini öğrendikleri kredi kartlarıyla binlerce liralık alışveriş yapıyorlardı.