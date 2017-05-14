Kocaeli'de yolcu minibüsü bilborda çarptı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gebze-Harem hattında yolcu taşıyan Osman Yıldız (26) idaresindeki 34 M 5774 plakalı minibüs, İstanbul istikameti kuzey yanyol OMSAŞ önünde, su birikintisi nedeniyle yoldan çıkarak bilborda çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 6 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.