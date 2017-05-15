Altın Koza’da çocuk jürisi

Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 11-17 Eylül'de düzenlenecek 24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali'nde portföye yeni kategoriler eklendi. Daha önceki Adana konulu senaryo yarışması, bu yıl Adana Kısa Film Maratonu Yarışması adı ve içeriğiyle yapılacak. 12 ülkenin katıldığı Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nın ise kapsamı genişletilerek, Uluslararası Kısa Film Yarışması adıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yine geçmişte Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması adıyla düzenlenen kategori, yeni festivalde Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması adına ve içeriğine dönüşüyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması'nın jürisi de çocuk ve gençlerden oluşacak. Jüri için seçilen çocuklar ve gençler, üç aylık bir eğitimin ardından görevlerini yerine getirecek. Yine çocuk ve gençler için çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Her yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte, eserler toplam 36 dalda Altın Koza ödülünü kazanmak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak. 6 ana kategoride Altın Koza ödüllerinin dağıtılacağı festivalin yarışma başvuruları 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü başlıyor.