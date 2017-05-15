Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bircan Yüksel idaresindeki 34 NS 5405 plakalı tır, Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki 71 Evler Kavşağında Murat Yüksel'in (47) kullandığı 06 LK 424 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Murat Yüksel olay yerinde, Kadriye Duğan (65), 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Ali Duran (41), Serpil Zarıçam, Volkan Kaleli (20), Yiğit Ayan (13), Asuman Ayan (39), Mert Yüksel (7) ile Seher Yüksel (41), Eskişehir Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Duran, Serpil Zarıçam ve Asuman Ayan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.