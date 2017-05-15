Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 15 Mayıs 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 771. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 7, 10, 12, 18, 19, 27, 36, 43, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 65, 69, 70, 71, 74 ve 76 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi, 142 bin 337'şer lira ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçlarına ilişkin tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 142 bin 337'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 99 kişi bin 917 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 549 kişi 122 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 200 kişi 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 91 bin 836 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 795 kişi ise 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Pendik ve Üsküdar ilçelerindeki bayilerden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 897 bin 807 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 756 bin 756 lira 76 kuruş KDV ve 421 bin 734 lira 92 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.