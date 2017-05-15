Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 132. Sokak'ta yabancı uyruklu bazı şahıslarla mahalle sakinleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Şahin (24) yaralandı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in hayatını kaybetmesi üzerine yakınları ve mahalle sakinleri, olayın yaşandığı yerde toplandı.

Kalabalığın artması üzerine özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlar mahallede bekletilmeye başladı.

Uyarıya rağmen mahalle sakinlerinin dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu.

Polisin mahalledeki bekleyişi sürüyor.