'i kullananlar için uyarı: ler 15 gün kapalı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 13:45
TEM'i kullananlar için uyarı: Gişeler 15 gün kapalı

Sakarya’da Arifiye leri ile gişeleri arasındaki yol, bakım çalışmaları nedeniyle 15 gün kapalı kalacak

Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan yazılı açıklamada, unun Arifiye leri ile gişeleri arasındaki 15 kilometrelik alan üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. TEM otoyolu Ankara istikametinden İstanbul istikametine giden sürücüler Karayolları Genel Müdürlüğünün koyduğu yönlendirme tabelalarıyla D-100 Karayoluna gönderiliyor.

Bakım çalışmasını bilmeden D-100 Karayolu üzerinden TEM otoyolu İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüleri ise TEM Arifiye gişelerine gönderilen yetkililer tarafından uyararak tekrardan D-100 karayoluna yönlendiriyor.

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TEM'i kullananlar için uyarı: Gişeler 15 gün kapalı
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