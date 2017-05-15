'da kalınlığı 4 metre!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 11:00
Van'da kar kalınlığı 4 metre!

- ayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen karlar halen erimedi.

Yurdun batı ve güneyinde denize girilirken, doğu da halen kıştan kalma görüntüler var. Mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen yurdun doğusuna yaz halen gelmedi. Yılın sekiz ayı yağışı alan - karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 2 ila 4 metreyi buluyor. Zaman zaman yağmurun devam ettiği bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Kar yığınları arasında adeta kaybolan yüksek tepelerde yılın her mevsimi kar görmek mümkün

. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ise, her ihtimale karşı Karapet Geçidi'nde sürekli bir iş makinesi bekletiyor.

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Van'da kar kalınlığı 4 metre!
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