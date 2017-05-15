Van'da kar kalınlığı 4 metre!

Yurdun batı ve güneyinde denize girilirken, doğu da halen kıştan kalma görüntüler var. Mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen yurdun doğusuna yaz halen gelmedi. Yılın sekiz ayı kar yağışı alan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 2 ila 4 metreyi buluyor. Zaman zaman yağmurun devam ettiği bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Kar yığınları arasında adeta kaybolan yüksek tepelerde yılın her mevsimi kar görmek mümkün

. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ise, her ihtimale karşı Karapet Geçidi'nde sürekli bir iş makinesi bekletiyor.