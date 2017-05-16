2017 Ramazan ne zaman başlıyor? - İlk oruç ne zaman tutulacak? - İşte cevabı

12 ayın sultanı Ramazan, her yıl olduğu gibi bu senede milyonlarca müslüman tarafından dualar ve ibadetlerle coşkuyla karşılanacak. Ramazan başlangıcı Mayıs ayı içerisinde olacak. 2017 Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Müslümanlar için çok değerli olan Ramazan ayına özel tüm detaylar haberimizde. İşte ''ilk oruç ne zaman tutulacak?'' sorusunun cevabı.



2017 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Müslümanların heyecanla beklediği 12 ayın sultanı Ramazan, 27 Mayıs 2017'de başlayacak. Ramazan Bayramı ise 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.



RAMAZAN AYI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği,her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazanayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazanayına "Şehr-i Siyam" denilmiştir.

Ramazan orucu, hicretin ikinci yılı içinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Orucun farzolduğu Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur'an-ı Kerimde,

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilerefarz kılındığı gibi size de farz kılındı" buyurulmuştur (Bakara, 2/183).

Müminlere bir ikram olarak sunulan Ramazan ayı; ibadet, tövbe, dua, zikir, arınma,sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

ORUÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

2017 RESMİ DİNİ GÜNLER

2017 yılı Dini takvimine ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre Ramazan Ayı ve önemli tarihleri:

29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün



31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün

.