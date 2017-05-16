19 Mayıs'ta okullar tatil mi? - 19 Mayıs 2017 Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Bu önemli ve anlamlı günde okullarda çeşitli etkinlikler yapılarak coşkulu bir kutlama yapılacak. Öğrenciler bir yandan ise 19 Mayısta okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Cuma gününü de tatil olmasını bekleyen milyonlarca öğrenci böylece 3 günlük bir dinlenme sürecine girecekler. Peki 19 Mayıs Cuma okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...



19 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okullar Cuma günü tatil olacak. Buna göre öğrenciler Cuma, Cumartesi ve Pazar gününü tatil yaparak geçirecek.



19 MAYIS TARİHÇESİ

19 Mayıs 1919 günü, Türk Milleti için önemli günleriden biridir. Özgürlüğe, bağımsızlığa ilk adım o gün atılmıştır. Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basması ile başlamıştır.

Ülkesini içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarmak isteyen, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığının kurtaracağına" inanan Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkışı ile bütün ülkeyi aydınlatacak bir hareketi başlatmıştır. Yani Mustafa Kemal kurtuluş meşalesini Samsun'da 19 Mayıs 1919′da yakmıştır.

Atatürk'ün milli birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çıktığı yolculuk, küllenen umutları canlandırmış, Anadolu insanın tek yumruk olmasını sağlamıştır. Atatürk Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması için giriştiği bu savaşta, tüm gücünü, millete olan inancından ve güveninden almıştır.

Atatürk bir konuşmasında "Ben 19 Mayıs'ta doğdum" demiştir. Ulu önder Atatürk'ün bağımsızlık ışığını yaktığı 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs'ın tarihimizdeki yerini ve önemini en iyi biçimde yansıtmaktadır. Çünkü 19 Mayıs ülkenin mutlu geleceği için atılan ilk adımdır.

Kurtuluş savaşı, hazırlık çalışmalarından Büyük Zafer'e kadar her yönü ile çok iyi tasarlanmış, umutların ve özlemlerin çığ gibi büyüyerek coşkuya ve zafere dönüştüğü kahramanlık destanımızdır.

Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlandıktan sonra 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk Cumhuriyeti Türk gençliğine armağan etti. Bizler de Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs günü tarihini "ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇliK VE SPOR BAYRAMı" olarak kutluyor, bu kahramanlık destanını, o yollarda yaşanan büyük sıkıntıları ve çekilen çileleri unutmamaya, yeni nesillere de unutturmamaya çalışıyoruz.

Bu önemli günün ortaya çıkmasında bugün 3 büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rolü vardır. Aslında kutlamalar ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü adı altında yapıldı.Beşiktaş'ın bulunduğu girişimler sonucunda Fenerbahçe Stadı'nda gerçekleştirilen bu kutlamada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yüzlerce sporcu katıldı ve bugün bir spor günü haline geldi. İlk organizasyonun üzerinden geçen kısa sürenin ardından gerçekleştirilen Spor Kongresi'nde konuşan Beşiktaş JK Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, Atatürk Günü kutlamalarının tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif etti. Spor Kongresi'nde bu öneri kabul edilirken, Atatürk'ün onayıyla yasalaştı. 12 Eylül 1980 Darbesine kadar bu isimle kutlanan 19 Mayıs, darbeden sonra adı değiştirilerek Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

MUSTAFA KEMAL

Atatürk bir güneş gibi,

Doğmuş 19 Mayıs'ta,

Davul, zurna bir düğün,

Başlamış bütün yurtta.

Bir kurtuluş ateşi,

Yakılırken Samsun'da,

Vazgeçilmezdi artık,

Ölüm de olsa sonunda!

Yeşeren tüm umutlar,

Sonunda bahar oldu,

Bütün işgalci düşmanlar,

Vatanımızdan kovuldu.

Unutur mu? bu millet!

Önderi Mustafa Kemal'i.

Sonsuza kadar bakidir,

Ona olan sevgisi.