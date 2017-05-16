Eşi tarafından vurulan kadın öldü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 07:11 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 07:12
Eşi tarafından vurulan kadın öldü

'da dün eşi tarafından la vurulan ve bıçakla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 'daki evinde, kendisini aldattığını öne süren eşi İ.Ç. tarafından banyoda tabanca ve bıçakla göğsü ile sırtından yaralanan Pınar Ç. (35), olay sonrası kaldırıldığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankaya ilçesinde İ.Ç, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Pınar Ç'yi dün banyoda tabanca ve bıçakla yaralamış, evden ayrılmasının ardından eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği M.Ç'yi de sokakta la yaraladıktan sonra araçla kaçmıştı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen M.Ç. hastaneye kaldırılmıştı. Pursaklar'da yakalanan İ.Ç, polislere M.Ç'nin yanı sıra eşini de vurduğunu söylemişti. Eve giden ekipler, ağır yaralı buldukları Pınar Ç'yi hastaneye götürmüştü.

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Eşi tarafından vurulan kadın öldü
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