İhmaller zinciri

Muğla-Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nde 24 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kazada ölen midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın viraja gelmeden önce sağ şeritteki aracın yanından hızlı bir şekilde geçtiği belirlenirken, viraja yaklaşmasına rağmen fren lambalarının da yanmadığı gözlendi. İşte kazaya neden olan ihmaller zinciri ve uzman görüşleri:Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın en önemli isimlerinden, eşiyle birlikte turu düzenleyen Murat Ceylan aynı kazada kaybettiği 22 yıllık hayat arkadaşı Nazlı Ceylan'ın cesedini, trafik levhasına takılmış halde bulduğunu söyledi. Ceylan, bu tür turlar için gerekli olan turizm belgesinin olmadığını itiraf etti."Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım ise, "Bu tip araçların hizmet verebilmesi için SRC, yetki ve psikoteknik belgelerinin olması gerekiyor. Kaza yapan araç sürücüsü, belgesiz yola çıkma cesaretini gösterememeliydi" dedi. TOBB Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, kaza görüntülerini izlediğini ve "fren patlaması" gibi bir nedenden kaynaklanmadığı kanaatine vardığını ifade etti.Kazayla ilgili çok önemli bir diğer ihmal ise midibüsü gerçek şoförün kullanmaması oldu. Sertbaş'ın cenaze törenine katılan bir arkadaşının iddiasına göre Armağan Sertbaş'ın S plaka bir servis aracı vardı ve bu nedenle şehir dışı gezilere çıkamıyordu. Gezi amaçlı olarak eşiyle birlikte tura katıldı. Ancak başka bir araç daha kiralanınca, 'Nasılsa gidiyorsun, sen kullan' denildi.Midibüsün koltuk sayısının yasaya göre 30 kişi olması gerektiğini ancak ölen ve yaralıların toplamının bu rakamı aştığına dikkat çeken Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, "Araç sahibi B.Ç. tutuklandı. Kaza sonrası güvenli bir bölgeye çekilen midibüs üzerinde detaylı bir bilirkişi incelemesi yapılacak. Kazayla ilgili görüntüyü izledim. Midibüs hızlı bir şekilde seyir halindeyken yanındaki aracı solluyor. En dikkat çekici ise fren lambasının yanmaması" diye konuştu.İleri Sürüş Teknik Eğitmeni ve Milli Otomobil Sporları milli sporcusu ve aynı zamanda MÜSİAD İzmir Şube Başkanı olan Ümit Ülkü: Birincisi kazadan birkaç gün sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri açık açık her şeyi ortaya koyuyor. Aracın hızı ve nasıl kontrolden çıktığı ve virajı kaçırması, virajı alamaması net şekilde görülüyor. Bu araç ve diğer otobüs kamyon gibi araçların bırakın vitesi boşa almayı, tamamen motor kompresörü ile aşağıya inmesi lazım.Halit Bolkan - Otohaber Genel Yayın Yönetmeni: Fren patlamaz. Bu kazada tipik bir sürücü hatası var. Görüntülerden de görüldüğü üzere fren lambaları yanmıyor, viraja frensiz girilmiş. Bu tip araçlarda çift dereceli fren var. Biri tutmasa diğeri çalışır. Aşırı fren yapmaktan balatalar ısınmış olabilir.Halil Saraç - Karayolları Trafik Güvenliği Uzmanı: Bu kazayla ilgili veriler, aracın teknik bir arızası olduğunu doğrular nitelikte. Kaza görüntülerinde, araç viraja çok hızlı giriyor ve aracın fren lambaları yanmıyor. Bu da bize ya şoförün frene basmadığını ya frenlerin arızalı olduğunu ya da frenin kaza esnasında boşaldığını gösteriyor. Kazanın meydana geldiği yer hem inişli hem de kavisli bir viraja sahip. Şoförün burada kendine özgüveni olması da bu faciaya neden olmuş olabilir. Fren lambalarının yanmaması lambaların arızalı olduğuna işaret ediyor.İhsan Memiş - Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı: Araç sürücülerimiz virajlara girerken kuralları bilmediklerinden araçlar savrulmaktadır. Bu kazada tur otobüsünün fren sistemi ve lastik durumlarına ve aracın viraja girerken hız ölçümlerine bakmak gerekir. Burada fren tutmadı demek mazeret sayılamaz. Çünkü fren tutmuyorsa İzmir Buca'dan çıkan bir tur otobüsü oraya kadar nasıl gelmiştir. Kanaatimiz birinci derecede hız vardır. Şoförün yola dikkat etmemesi vardır.Kazadan yaralı kurtulanlardan Bircan Kıran, tedavi gördüğü hastanede, o anlarda yaşanan çarpıcı detayları anlattı. Yolculuklarının iyi gittiğini yanında görümcesi ile torunun bulunduğunu söyleyen Bircan Kıran, şöyle konuştu: "Marmaris'e gidiyorduk, erken saatte yola çıktık. Yolda mola verdik. Moladan sonra gezeceğimiz yerler hakkında bir kadın mikrofondan konuşmaya başladı. Bu sırada şoför, 'eyvah arabanın freni patladı' dedi. Yanındaki yedek şoför koltuğunda eşi ve 10 aylık çocukları oturuyordu. Şoför, 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sadece frenin patladığını söyledi. Bir de 'arabada çocuk var, arabada çocuk, çocuğa dikkat edin' dedi. O çocuk da annesinin kucağındaydı. Benim yanımda görümcemin torunu vardı, görümcem vardı. Otobüstekiler 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sonra da kıyamet gibi gürültü koptu. Gerisini zaten hatırlamıyorum."Şoförün kaza meydana gelmeden önce aracı hızlı kullandığını da vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolculuk gayet iyiydi. Bir aksilik yoktu. Ancak son etaplarda şoför hızlı kullanmaya başladı. Yokuş aşağı olunca fren patladı. Şoför yolda hata yapmadı ama dediğim gibi yokuş aşağı arabayı hızlı kullanıyordu." DHAMidibüskazası kurbanlarından Leyla Konakçı, Fermudiye Ay, Feray Akın, öğretmen Leman Kılıç ve güvenlik görevlisi Sultan Hanol Karadağ gözyaşları arasında toprağa verildi. Leyla Konakçı (46) ve görümcesi Fermudiye Ay (47) İzmir Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da çelenk gönderdi. Gelin-görümce yan yana defnedildi. Görümcesine, "İçimden hiç gelmiyor. Sen kendin git" diyen Leyla Konakçı'nın görümcesinin ısrarı üzerine geziye katıldığı öğrenildi. Feray Akın, Çanakkale'nin Çan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Kazasonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bülent Ç., çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.SABAH