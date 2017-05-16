İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak!

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir FK takımları arasında saat 20.45'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı Final futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.45'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:



"D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacak.

Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacak.