boğazını delince öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 12:37
Tazyikli su boğazını delince öldü

'in Ödemiş İlçesi'ndeki bir çalışanı 47 yaşındaki Doğan Bodur, basınçlı oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan yun boğazına delmesi sonucu öldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir nda meydana geldi. İstasyona gelen bir vatandaş, 1 lirayla çalışan basınçlı oto yıkama makinesiyle aracını yıkamak istedi. Ancak makine çalışmadı. Bunun üzerine 13 yıldır istasyonda çalışan pompa görevlisi Doğan Bodur, makineyi kontrol etmek istedi. Bodur'un eline aldığı makinenin tabancasından bir anda fışkıran tazyikli boğazına çarpıp bıçak gibi deldi. 2'si kız 3 çocuk babası Bodur, kanlar içinde yere yığıldı. Otomobille hastaneye götürülmek istenen Bodur yolda yaşamını yitirdi.



Bodur'un cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Tazyikli su boğazını delince öldü
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